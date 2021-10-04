На Украине приготовились к напряженным отношениям с Грузией из-за ареста Саакашвили

«Давайте еще посмотрим, что это значит для Грузии. Во-первых, это не только внутриполитический конфликт, но и возможное напряжение в отношениях с Евросоюзом, которое может возникнуть в результате того, что происходит с Михаилом Саакашвили. И самое важное для нас — что возрастает напряжение в очередной раз, когда на доске появляется фигура Саакашвили, между Украиной и Грузией. И здесь МИД нужно быть очень дипломатичным и хорошо подготовленным к разрешению данной ситуации, чтобы межстрановые отношения не зашли в тупик, из которого сложно будет выбраться», — заключила Заружко.