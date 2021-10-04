На Украине приготовились к напряженным отношениям с Грузией из-за ареста Саакашвили

Экс-депутат Верховной рады Украины Валерия Заружко в программе «Ток-шоу Сегодня» на телеканале «Украина 24» сообщила, что арест в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, имеющего украинское гражданство, ставит страну в «неудобное положение».
«Во-первых, Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и поэтому МИД придется проделать соответствующую работу. Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников, поскольку он является главой исполкома Национального совета по реформам. И это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, поскольку и здесь придется реагировать совершенно иначе, чем, если бы он был рядовой гражданин», — сказала в программе Валерия Заружко.
Кроме того, по словам экс-депутата, данный инцидент может осложнить отношения Грузии с Европейским союзом.
«Давайте еще посмотрим, что это значит для Грузии. Во-первых, это не только внутриполитический конфликт, но и возможное напряжение в отношениях с Евросоюзом, которое может возникнуть в результате того, что происходит с Михаилом Саакашвили. И самое важное для нас — что возрастает напряжение в очередной раз, когда на доске появляется фигура Саакашвили, между Украиной и Грузией. И здесь МИД нужно быть очень дипломатичным и хорошо подготовленным к разрешению данной ситуации, чтобы межстрановые отношения не зашли в тупик, из которого сложно будет выбраться», — заключила Заружко.