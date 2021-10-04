Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

«Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни» - говорится в заявлении Саакашвили.