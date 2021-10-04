Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока власти Грузии не освободят его и людей, задержанных как его сообщники. Об этом, как передает ТАСС, заявил гендиректор телеканала Mtavari Arxi и по совместительству адвокат Саакашвили Ника Гварамия.
Гварамия зачитал обращение экс-президента, в котором тот пообещал не прекращать голодовку «ни в коем случае» и предположил, что голодовка продлится до конца его жизни.
«Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни» - говорится в заявлении Саакашвили.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал накануне выборов в органы самоуправления, чтобы поддержать свою партию. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки.
На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате.