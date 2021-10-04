Украинская возлюбленная Саакашвили готова ехать за ним в Грузию

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Ясько пообещала поехать в Грузию, но не сейчас, так как сейчас народ Грузии должен защитить свой выбор. Также необходимо, чтобы международное сообщество приняло участие в судьбе Сааукашвили.

«Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина — Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее», — приводит издание слова Ясько

Саакашвили задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся накануне местных выборов.