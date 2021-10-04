Украинская возлюбленная Саакашвили готова ехать за ним в Грузию

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько готова ехать за своим возлюбленным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого задержали в Тбилиси. Об пишет издание «Украина.ру» со ссылкой на видеокомментарий, размещенный в Facebook.
Ясько пообещала поехать в Грузию, но не сейчас, так как сейчас народ Грузии должен защитить свой выбор. Также необходимо, чтобы международное сообщество приняло участие в судьбе Сааукашвили.
«Он чувствует себя здесь как дома. Он является украинским политиком, но его родина — Грузия, которая сейчас находится в кризисе. Он чувствует ответственность спасти ее», — приводит издание слова Ясько
Саакашвили задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся накануне местных выборов.
Ранее экс-президента Грузии заочно приговорили на родине к тюремным срокам по ряду обвинений. Также ему были заочно предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при подавлении демонстраций 7 ноября 2007 года в Тбилиси, растрате государственных средств и ряду других дел.