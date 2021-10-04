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В Узбекистане призвали отказаться от использования русского языка

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Мэрия Чирчика запустила акцию «Полное владение государственным языком определяет наше уважение и любовь к нации и государству», в рамках которой расклеиваются плакаты с призывом отказаться от употребления русских слов. Фотографии с акции размещены в Telegram-канале городской администрации.

В Узбекистане призвали отказаться от использования русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акцию организовало управление духовности администрации города. На фото видно, что мужчины и женщины расклеивают в общественных местах, в том числе и в магазинах, листовки, на которых напротив слова на узбекском языке ставится зеленая галочка, а напротив слова на русском языке – красный крестик.

Издание kun.uz сообщило, что власти порекомендовали употреблять слово «илтимос» вместо «пожалуйста», «газна» вместо «касса», «дукон» вместо «магазин», «тушлик» вместо «обед». При этом в статье отмечается, что сейчас многие жители страны «употребляют узбекские слова вперемешку с русскими».

«Языковой патруль»: Казахстан начинает перенимать опыт Майдана?

Ранее в Казахстане появились так называемые «языковые патрули», в ходе которых блогер Куат Ахметов и его помощники организовывали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. В ходе рейдов националисты называли русскоязычных жителей Казахстана гастарбайтерами, обвиняли их в фашизме и заставляли извиняться.

Борьба с русским языком ведется и на Украине. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.

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