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Грузия отказалась передавать Саакашвили Украине

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине. Об этом заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, пишет ТАСС.

Грузия отказалась передавать Саакашвили Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал накануне выборов в органы самоуправления, чтобы поддержать свою партию. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить госпереворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание Саакашвили, напомнил, что тот является украинским гражданином и его возвращением займутся «все институции». Вопрос будет поднят как на уровне дипломатов, так и «на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров», пообещал глава государства.

По словам Теи Цулукиани, Грузия не собирается передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», - заявила она на брифинге после заседания правительства.

Вице-премьер также подчеркнула, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме.

В мире,Тея Цулукиани,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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