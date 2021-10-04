Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) убили пятерых террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) у посольства России в афганском Кабуле. Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах, снятых корреспондентом агентства, слышна перестрелка. Предполагается, что в ней использовали пулеметы и автоматы.

«Бой между террористами ИГ и талибами завязался в сотне метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков», — сказал собеседник агентства ранее в понедельник.