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Ликвидация боевиков ИГ у российского посольства в Кабуле попала на видео

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) убили пятерых террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) у посольства России в афганском Кабуле. Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах, снятых корреспондентом агентства, слышна перестрелка. Предполагается, что в ней использовали пулеметы и автоматы.

«Бой между террористами ИГ и талибами завязался в сотне метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков», — сказал собеседник агентства ранее в понедельник.

Боевики «Талибана» уже не раз казнили боевиков ИГ, один из последних случаев произошел в городе Джелалабад 4 октября.

В мире,Видео,Талибан,Исламское государство,РИА Новости,
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