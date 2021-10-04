Успех реформ в энергетической сфере Украины покажет газовый кризис. Реальную ценность реформ продемонстрирует сокращение транзита российского газа. Такое мнение выразил украинский экономист Алексей Кущ.

«Очищение кризисом — вернее, морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. В настоящее время "газовая инквизиция" будет очищать экономику и людей морозом и тарифами», — написал экономист в своей публикации для издания «Главред».

Он указал, что реформы в украинском «Нафтогазе» покажут свою ценность исключительно при условии сокращения транзита газа из РФ и повышения котировок на энергоресурс на европейских хабах.

«Цена "реформ" Нафтогаза — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС, мощности которого никому не нужны: ни вредному "Газпрому", ни няшным европейским операторам», — заявил экономист.

Кроме этого, Кущ прокомментировал жесткую реакцию украинских властей на заключение Венгрией контракта с «Газпромом» в обход Киева.

«Закрытие этого направления говорит о том, что схема с виртуальным реверсом проваливается и получать доход на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не выйдет», — подытожил Кущ.