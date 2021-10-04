В Германии объявили Украину несостоявшимся государством

Читатели немецкого издания Die Welt посчитали Украину неполноценным государством. По их мнению, на нее не стоит тратить ни силы, ни ресурсы. Комментарии такого содержания стали реакцией пользователей на опубликованный в газете материал с обсуждением вопроса о создании Евросоюзом военной учебной миссии на Украине. Об этом пишет News.ru.

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Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии. Эта информация представлена во внутреннем документе европейского внешнеполитического ведомства. Европейский союз таким образом намерен отреагировать на «военную активность» России близ украинской границы. Предположительное название планируемой миссии — военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине.

В Евросоюзе подчеркнули, что эта инициатива будет «выражением солидарности с Украиной».

На публикацию бурно отреагировали читатели газеты. Большинство высказались негативно об идее создания военной миссии на Украине. Пользователи вспомнили недавний опыт с Афганистаном и задались вопросом, стоит ли Украина ресурсов и усилий со стороны Европы.

Один из читателей прямо написал, что не считает Украину союзником: "Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС". А также посоветовал Европе держаться от Украины подальше.

Другой комментатор напомнил, что в Афганистане обучали местные войска, чтобы они самостоятельно сражались с движением «Талибан» (запрещено в России). Однако это не принесло плодов, и нет никаких гарантий, что в Украине это не закончится тем же, резюмировал пользователь.