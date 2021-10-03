Результаты выборов в Грузии привели Саакашвили в восторг

Соратница экс-президента Грузии Михаил Саакашвили Екатерина Херхеулидзе сообщила, что он порадовался успехам партии «Единое национальное движение» на муниципальных выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его», - заявила Херхеулидзе

По ее словам, Саакашвили получил исчерпывающую информацию об итогах выборов и о ситуации в стране в целом.

Ранее грузинский ЦИК сообщил, что по пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, а оппозиционная партия «Единое национальное движение», лидером которой считается Саакашвили, - только 30,7%.

Выборы мэра Тбилиси не выявили однозначного лидера, поэтому на 30 октября назначен второй тур голосования. В нем будут участвовать кандидат от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и представитель партии Саакашвили Ники Мелия.

Напомним, что Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он нелегально вернулся на родину в преддверии муниципальных выборов в стране. Он пошел на этот шаг, несмотря на то, что он находился в розыске по ряду уголовных дел. Власти Грузии неоднократно утверждали, что задержат его сразу, как только он прибудет на родину.