Результаты выборов в Грузии привели Саакашвили в восторг

Соратница экс-президента Грузии Михаил Саакашвили Екатерина Херхеулидзе сообщила, что он порадовался успехам партии «Единое национальное движение» на муниципальных выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его», - заявила Херхеулидзе
По ее словам, Саакашвили получил исчерпывающую информацию об итогах выборов и о ситуации в стране в целом.
Ранее грузинский ЦИК сообщил, что по пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, а оппозиционная партия «Единое национальное движение», лидером которой считается Саакашвили, - только 30,7%.
Выборы мэра Тбилиси не выявили однозначного лидера, поэтому на 30 октября назначен второй тур голосования. В нем будут участвовать кандидат от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и представитель партии Саакашвили Ники Мелия.
Напомним, что Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он нелегально вернулся на родину в преддверии муниципальных выборов в стране. Он пошел на этот шаг, несмотря на то, что он находился в розыске по ряду уголовных дел. Власти Грузии неоднократно утверждали, что задержат его сразу, как только он прибудет на родину.
Саакашвили был заочно осужден на шесть лет тюрьмы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще три года заключения грозят ему за незаконное помилование обвиняемых в убийстве работника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. В отношении Саакашвили расследуется еще несколько уголовных дел.