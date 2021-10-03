Между Францией и Алжиром разгорелся международный скандал

Алжир отозвал своего посла в Париже для консультаций и запретил французским самолетам пользоваться своим воздушным пространством в ответ на высказывания французского президента Эммануэля Макрона о правящем режиме этой африканской страны. Об этом сообщает Aljazeera.

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Дипломатический конфликт между Францией и ее бывшей колонией вышел на новый уровень. Алжирская сторона запретила самолетам ВВС Франции пересекать воздушное пространство африканской страны. До этого французская авиация пользовалась им для осуществления операций против террористов на территории другой африканской страны – Мали.

Ранее Алжир отозвал для консультаций своего посла во Франции.

Обострение отношений было спровоцировано появлением во французской ежедневной газете Le Monde отчета о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с потомками алжирцев, которые сражались на стороне Франции во время войны за независимость Алжира.

Газета процитировала слова Макрона о том, что Алжиром правит «военно-политическая система». Он охарактеризовал официальную историю этого государства как «полностью переписанную» и основанную не на истине, а «на дискурсе ненависти» в отношении Франции.

«Алжир категорически отвергает недопустимое вмешательство в его внутренние дела. Преступления колониальной Франции в Алжире бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида», - говорится в сообщении алжирского правительства в ответ на слова Макрона.