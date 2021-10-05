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В ЛНР возбудили дело против Михаила Саакашвили

Говорит Москваиещё 8
44 минуты назад

Экс-президента Грузии подозревают в причастности к убийству правоохранителей на площади Независимости в Киеве в 2014 году.

В ЛНР возбудили дело против Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт о преступлении, связанном с мотивами политической и идеологической вражды. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Луганской народной республики. Согласно данным ведомства, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов на Майдане.

В мире,Михаил Саакашвили,МВД,
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