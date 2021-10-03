В США предсказали закат Европы

Американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заключил, что, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, Европа близится к закату.

Фото: Reuters Reuters

Бьюкенен считает, что будущее остается за Азией, именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США – Китай и Япония, передает РИА «Новости». Он уверен, что эти факторы послужили причиной переориентации Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению политика, в Европе накопилось множество проблем: Великобритания вышла из ЕС, а создание AUKUS лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран; Франция возмущена из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу.

Также он упомянул, что по итогам выборов в Германии партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии – от Испании и даже Сардинии от Италии.