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У Зеленского нашли тайные офшоры

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Журналисты украинского издания «Следствие. Инфо» анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

У Зеленского нашли тайные офшоры
Фото: ReutersReuters

«Наша команда представляет фильм «Офшор 95» - расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского», - говорится в сообщении.

Фильм должен выйти вечером 3 октября.

Данный фильм снят в рамках международного проекта «Досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В досье вошли репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки документов о секретных активах и тайных договоренностях богатейших людей со всего мира.

В 2016 году по итогам расследования ICIJ были обнародованы «Панамские документы» - якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности к офшорным схемам ряда мировых лидеров и их приближенных. Mossack Fonseca отказалась заверить подлинность документов.

В мире,Владимир Зеленский,консорциум "Морской старт",
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