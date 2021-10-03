У Зеленского нашли тайные офшоры

Журналисты украинского издания «Следствие. Инфо» анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

Фото: Reuters Reuters

«Наша команда представляет фильм «Офшор 95» - расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского», - говорится в сообщении.

Фильм должен выйти вечером 3 октября.

Данный фильм снят в рамках международного проекта «Досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ назвал данное расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В досье вошли репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки документов о секретных активах и тайных договоренностях богатейших людей со всего мира.