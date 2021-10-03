В Индии авиалайнер застрял под дорожным мостом: видео

Возле аэропорта Дели в Индии самолет Air India застрял под надземным пешеходным переходом. Об этом сообщает The Times of India.

В интернет попало видео с место инцидента, вызвав недоумение пользователей по поводу того, как самолет мог оказаться на шоссе и еще и под мостом. Авария произошла на шоссе Дели-Гуруграм. На кадрах видно, как лайнер почти посередине зажат между землей и переходом.

В аэропорту объяснили, что это старый, списанный самолет, который был продан и перевозился новым владельцем. Собеседник издания обратил внимание на то, что самолет транспортировали без крыльев.

Перевозивший его водитель не смог рассчитать высоту самолета и моста.