В Риге прошел митинг против принудительной вакцинации. Видео

Митинг против принудительной вакцинации прошел в субботу у памятника Свободы в Риге. Его организатором выступил лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.
На кадрах Ruptly порядка тысячи людей собрались на городской площади с плакатами и цветами.
В своей речи Шлесерс пошутил о текущих ограничениях в стране: согласно действующим правилам, на массовом мероприятии могут присутствовать не более 50 человек без прививки или антител к COVID-19. Участники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
"Режим Кариньша - Левитса нас обязывает соблюдать дистанцию в два метра. Поэтому я призываю осмотреться, есть ли вокруг вас эта дистанция. Второе: на мероприятии не должно находиться более 50 человек. Спасибо тем, кто меня поддержал. Я вижу здесь не более 50 человек," - сказал Шлесерс.