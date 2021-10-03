В Риге прошел митинг против принудительной вакцинации. Видео

"Режим Кариньша - Левитса нас обязывает соблюдать дистанцию в два метра. Поэтому я призываю осмотреться, есть ли вокруг вас эта дистанция. Второе: на мероприятии не должно находиться более 50 человек. Спасибо тем, кто меня поддержал. Я вижу здесь не более 50 человек," - сказал Шлесерс.