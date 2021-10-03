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В Риге прошел митинг против принудительной вакцинации. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Митинг против принудительной вакцинации прошел в субботу у памятника Свободы в Риге. Его организатором выступил лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.

На кадрах Ruptly порядка тысячи людей собрались на городской площади с плакатами и цветами.

В своей речи Шлесерс пошутил о текущих ограничениях в стране: согласно действующим правилам, на массовом мероприятии могут присутствовать не более 50 человек без прививки или антител к COVID-19. Участники должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

"Режим Кариньша - Левитса нас обязывает соблюдать дистанцию в два метра. Поэтому я призываю осмотреться, есть ли вокруг вас эта дистанция. Второе: на мероприятии не должно находиться более 50 человек. Спасибо тем, кто меня поддержал. Я вижу здесь не более 50 человек," - сказал Шлесерс.

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