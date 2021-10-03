Зеленский сообщил, что «занимается» задержанием Саакашвили

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«Занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть», – сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Зеленский отметил, что возвращением арестанта займутся «все институции»: на уровне дипломатов, «на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров».

«Мы все будем этим заниматься», - резюмировал президент.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он приехал накануне выборов в органы самоуправления, чтобы поддержать свою партию. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить госпереворот и беспорядки. В МИД Украины заявили, что предоставят политику необходимую поддержку.

.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Суммарно он приговорен к 7 годам тюрьмы.