В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.32
Войти в почту

В Еврокомиссии оценили вероятность создания военной миссии на Украине

Lenta.ruиещё 37
1 час назад

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Набиля Массрали оценила вероястность создания военной учебной миссии на Украине. Свое мнение она выразила в беседе с РИА Новости, уточнив, что Европейский союз продолжает переговоры по мерам поддержки Киева.

В Европе оценили вероятность создания военной миссии на Украине
Фото: ReutersReuters

«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — подчеркнула Массрали.

3 октября источники Welt am Sonntag в ЕС сообщали, что это связано с повышенной «активностью» России на границах. Такая миссия должна стать «выражением солидарности с Украиной» на фоне ситуации с Крымом.

Эту информацию позже подтвердили источники РИА Новости в объединении и пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Киев действительно обсуждает с Брюсселем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию Европейского союза.

В мире,Армия,Крым наш,Олег Николенко,Еврокомиссия,МИД,ЕС,РИА Новости,
375
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители