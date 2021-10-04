В Европе оценили вероятность создания военной миссии на Украине

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Набиля Массрали оценила вероястность создания военной учебной миссии на Украине. Свое мнение она выразила в беседе с РИА Новости, уточнив, что Европейский союз продолжает переговоры по мерам поддержки Киева.

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«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — подчеркнула Массрали.

3 октября источники Welt am Sonntag в ЕС сообщали, что это связано с повышенной «активностью» России на границах. Такая миссия должна стать «выражением солидарности с Украиной» на фоне ситуации с Крымом.