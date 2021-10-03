Зеленский: мы мощные и наша политика наглая

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» сообщил, что политика страны на мировой арене «наглая», и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества, сказано на сайте президента.
По словам главы государства, офис президента и МИД много сделали для субъектности Украины на транснациональной арене, что является самой главной победой 2021 года. Зеленский считает, что и этого недостаточно.
«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — заявил президент.
Он отметил, что местные чиновники должны быть еще более решительными, чтобы добиться поставленных целей.
«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз», — отметил Зеленский.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины «мечется по мировым площадкам» вместо проведения реформ.
«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», — считает парламентарий. «Еще в 2015 г. мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции". Не изменилось», — отметил Пушков.