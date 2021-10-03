Зеленский: мы мощные и наша политика наглая

«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», — считает парламентарий. «Еще в 2015 г. мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции". Не изменилось», — отметил Пушков.