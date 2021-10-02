Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — приводит слова Владимира Зеленского пресс-служба партии «Слуга народа». Кроме того, он отметил, что в программе президента и его партии «больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».