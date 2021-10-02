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Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины

Ura.Ruиещё 25
2 октября 2021

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом глава Украины рассказал на заседании фракции «Слуга народа».

Зеленский рассказал, когда покинет пост президента Украины
Фото: ReutersReuters

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», — приводит слова Владимира Зеленского пресс-служба партии «Слуга народа». Кроме того, он отметил, что в программе президента и его партии «больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».

Также президентская фракция Верховной рады «Слуга народа» на заседании представила план реформ на Украине до 2023 года. «Среди предложенных целей — членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы безопасности Украины, создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет», — приводит текст сообщение пресс-службы политической силы ТАСС.

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Ранее сообщалось, что предвыборная кампания нынешнего президента Украины Владимира Зеленского была основана на вранье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.
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