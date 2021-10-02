В Грузии опубликовали данные экзит-поллов по выборам

Правящая партия «Грузинская мечта–Демократическая Грузия» лидирует на выборах в местный парламент. Она имеет в своем активе 47,6 процента голосов. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает телекомпания «Имеди».

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На втором месте находится партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. «Единое национальное движение» (ЕНД) набирает 27,1 процента голосов. Тройку лидеров замыкает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. «За Грузию» набирает 6,8 процента голосов.

По данным экзитполов другой телекомпании «Мватари архи». У «Грузинской мечты» насчитывается 38,6 процента избирателей, у ЕНД — 33 процента, а партия «За Грузию» набрала 7,6 процента, передает ТАСС.

Выборы мэра столицы показывают такие же результаты — действующий глава грузинской столицы в лидерах, а на втором месте кандидат от ЕНД. 51,3 процента голосов у Кахи Коладзе сообщает «Имеди». О возможном втором туре голосования объявляют еще две телекомпании — «Мтавари архи» и ТВ «Формула». По ним у действующего мэра меньше 50 процентов голосов.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали Саакашвили и заключили его под стражу. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

Он является фигурантом двух уголовных дел — об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.