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Афганистан разместит на границе «батальон смертников»

Елена Прошина
27 минут назад

Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан мулла Нисар Ахмад Ахмади сообщил о переброске боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) спецбатальона террористов-смертников к границам с Таджикистаном и Китаем. Его слова приводит агентство Khaama Press.

Афганистан разместит на границе «батальон смертников»
Фото: ReutersReuters

Ахмади заявил, что специальный батальон под названием «Армия Мансура» и будет развернут в афганских районах, граничащих с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном. В него входят террористы-смертники, оснащенные начиненными взрывчаткой жилетами.

По его словам, члены этого формирования ранее атаковали силы безопасности предыдущего афганского правительства.

«Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые люди носят взрывоопасные жилетки и взрывают базы США в Афганистане. Это люди, буквально не знающие страха, которые посвящают себя воле Аллаха», - сообщил Ахмади.

Напомним, что провинция Бадахшан находится на северо-востоке Афганистана. Она граничит с Таджикистаном и Китаем.

Бойцы «Талибана» подошли к границам среднеазиатских республик

Агентство также сообщает, что еще одно аналогичное террористическое подразделение, под названием «Бадри313», известное также как одна из наиболее оснащенных современным вооружением боевых групп талибов, дислоцировано в международном аэропорту Кабула.

Ранее представители талибов опровергали сообщения о стягивании своих вооруженных групп к афгано-таджикской границе, сообщает РИА «Новости».

В мире,Талибан,Khaama Press,РИА Новости,
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