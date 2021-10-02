В Южной Осетии захотели судить Саакашвили за геноцид

Южная Осетия может потребовать от Грузии выдачи экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы судить его за военные преступления и геноцид. Об этом заявил глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», - сказал Медоев.

По его словам, Саакашвили ждет в Южной Осетии справедливый суд и справедливое решение.

В 2008 году грузинские войска по приказу Саакашвили атаковали Цхинвал и другие населенные пункты Южной Осетии. Были убиты российские миротворцы. В ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены российские силы, которые совместно с осетинскими военными вытеснили грузинские войска из страны. После этого Россия признала независимость Южной Осетии.