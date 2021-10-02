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Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Майк Габриелян
41 минуту назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы написал открытое письмо гражданам страны. Он призвал их участвовать в предстоящих выборах, сообщает ТАСС.

«Я очень хочу вас попросить пойти на выборы, чтобы не потерять ни один голос, а после их завершения вместе защищать результаты "референдума"», - сказано в послании.

По словам Саакашвили, его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни. Поэтому необходимо «верить до конца, что наша победа в наших руках».

Письмо арестованного политика опубликовал гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи».

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Сегодня в Грузии начались выборы депутатов в городские и районные собрания, а также мэров в 64 муниципалитетах. Оппозиция надеется победить на выборах и освободить Саакашвили.

Накануне политика доставили в тюрьму города Рустави. Саакашвили сообщил, что вернулся на родину специально к выборам в местные органы власти. Власти страны заявили, что бывший президент Грузии приехал ради государственного переворота и беспорядков.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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