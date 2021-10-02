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В Грузии обвинили Саакашвили в попытке госпереворота

Ювелина Бернст
1 час назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в стране государственный переворот, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его слова передает РИА «Новости».

В Грузии обвинили Саакашвили в попытке госпереворота
Фото: ТАССТАСС

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», - сказал Кобахидзе, отметив, что правоохранительные органы приняли все меры, чтобы предотвратить такое преступление.

Накануне Саакашвили задержали на родине, где он был объявлен в розыск и проходит по ряду уголовных дел.

Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

В мире,Валерий Гелашвили,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,МВД,РИА Новости,
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