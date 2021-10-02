В Грузии обвинили Саакашвили в попытке госпереворота

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», - сказал Кобахидзе, отметив, что правоохранительные органы приняли все меры, чтобы предотвратить такое преступление.

Накануне Саакашвили задержали на родине, где он был объявлен в розыск и проходит по ряду уголовных дел.

Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.