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В Грузии заявили о попытке Саакашвили совершить госпереворот

Lenta.ru
19 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить государственный переворот и устроить беспорядки. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает агентство Interpressnews.

В Грузии раскрыли цель прибытия Саакашвили в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — заявил он.

По словам Кобахидзе, все действия в отношении бывшего президента страны будут соответствовать правовым нормам.

Ранее спикер грузинского парламента Каха Кучава, оценивая спецоперацию по задержанию бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил, что она прошла на высоком уровне. Он пояснил, что некоторые структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, однако не всех политиков поставили об этом в известность.

Саакашвили объявил голодовку

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

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