Украинский обозреватель обвинил страну в «газовой наркомании»

Венгрия преподала Украине прагматичный урок, отдав предпочтение Сербии и Австрии как транзитным странам. Реакция Киева на конфликт из-за поставок российского газа в Венгрию говорит о газовой «наркомании» страны. Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в статье для портала «Гордон».

«Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов», — сообщил Юрий Романенко и отметил, что утверждения властей об обязанности Венгрии качать газ через Украину смешны.

Романенко сравнил Украину с образом наркомана, которого ждет «ломка и отрезвление», потому что «никто и ничего не должен лишь по праву существования» этой стране. «Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — написал украинский публицист.