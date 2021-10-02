Северная Корея проигнорировала США

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что США готовы обсуждать с Северной Кореей взаимно интересные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не ответил на это предложение. Об этом пишет ТАСС.

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По ее словам, Северная Корея получила конкретное предложение США обсудить все волнующие обеих стран вопросы. Однако ответа от Пхеньяна пока не поступало.

Псаки отметила, что Вашингтон все еще оценивает недавние пуски ракет КНДР. Она также заявила, что пока не может дать комментарий относительно готовности Пхеньяна восстанавливать каналы связи с Южной Кореей.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты. Они упали в исключительной экономической зоне Японии.