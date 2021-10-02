В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге

Елена Прошина
23 минуты назад

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что США готовы обсуждать с Северной Кореей взаимно интересные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не ответил на это предложение. Об этом пишет ТАСС.

Северная Корея проигнорировала США
Фото: ReutersReuters

По ее словам, Северная Корея получила конкретное предложение США обсудить все волнующие обеих стран вопросы. Однако ответа от Пхеньяна пока не поступало.

Псаки отметила, что Вашингтон все еще оценивает недавние пуски ракет КНДР. Она также заявила, что пока не может дать комментарий относительно готовности Пхеньяна восстанавливать каналы связи с Южной Кореей.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты. Они упали в исключительной экономической зоне Японии.

Испытания КНДР новой ракеты считают попыткой привлечь внимание США. Как уточнил Роберт Уинстенли-Честерс, эксперт по Северной Корее и лектор в Университете Лидса и Биркбеке, пуски ракет со стороны КНДР в первую очередь направлены на внешнюю, а не на внутреннюю аудиторию. Он напомнил, что в местных СМИ факт запуска освещался достаточно скупо.

В мире,Администрация США,Комитет начальников штабов,ИТАР-ТАСС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители