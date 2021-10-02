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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать "единой базой" с Россией в случае угрозы

Газета.Ruиещё 11
38 минут назад

Белоруссия в случае необходимости превратится в единую военную базу с Россией, базу, чтобы противостоять агрессии Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN, сообщает "СБ.Беларусь сегодня".

Лукашенко заявил о готовности превратить Белоруссию в единую военную базу с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал", - сказал белорусский лидер.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что суверенитет и независимость страны "не покупается и не продается".

Также в интервью CNN Лукашенко заявил, что оснований требовать от него извинений перед белорусами нет, потому что утверждения о нарушениях прав человека в стране — это вымыслы и фантазии.

Журналиста CNN обвинили в самопиаре из-за интервью с Лукашенко

От обсуждения представительницы белорусской оппозиции Светланы Тихановской президент Белоруссии отказался, назвав ее "персонажем в женском роде".

В мире,Армия,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,CNN,
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