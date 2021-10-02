Лукашенко заявил о готовности превратить Белоруссию в единую военную базу с Россией

Белоруссия в случае необходимости превратится в единую военную базу с Россией, базу, чтобы противостоять агрессии Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN, сообщает "СБ.Беларусь сегодня".
"Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал", - сказал белорусский лидер.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что суверенитет и независимость страны "не покупается и не продается".
Также в интервью CNN Лукашенко заявил, что оснований требовать от него извинений перед белорусами нет, потому что утверждения о нарушениях прав человека в стране — это вымыслы и фантазии.
От обсуждения представительницы белорусской оппозиции Светланы Тихановской президент Белоруссии отказался, назвав ее "персонажем в женском роде".