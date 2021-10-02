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ВОЗ назвала загрязненный воздух фактором для тяжелого протекания COVID-19

Елена Прошина
18 минут назад

Мария Нейра, директор департамента Всемирной организации здравоохранения по вопросам окружающей среды и здоровья, заявила, что риск тяжелого протекания COVID-19 повышается из-за плохого качества воздуха. Об этом пишет ТАСС.

В ВОЗ раскрыли причину тяжелого протекания COVID-19
Фото: ReutersReuters

Как она объясняет, качество воздуха — серьезный фактор для респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействие загрязненного воздуха может привести к заболеваниям, которые увеличивают риск развития тяжелого коронавируса, если человек им заразится. Нейра подчеркнула, что связь между тяжестью COVID-19 и загрязнением воздуха достаточно ясна.

Эксперт призвала мировое сообщество снова серьезно подойти к вопросу о «более зеленом мире» и чистых источниках энергии. Нейра резюмировала, что в настоящее время около 90% населения планеты дышат воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам.

Эксперт напомнила, что в новых принципах по качеству воздуха, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения 22 сентября, предельно допустимые нормы содержания в воздухе ряда загрязнителей снижены, по сравнению с рекомендациями от 2005 года.

По данным ВОЗ на 1 октября, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 233,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Скончались более 4,7 миллиона человек.

В мире,Мария Нейра,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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