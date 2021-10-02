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Белый дом ужаснулся числу жертв коронавируса в США

Lenta.ruиещё 5
2 октября 2021

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим и шокирующим число жертв коронавируса в США, от последствий перенесенной болезни в стране умерло около 700 тысяч человек, передает ТАСС.

Белый дом ужаснулся числу жертв коронавируса в США
Фото: ТАССТАСС

«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», — заявила она.

Псаки добавила, что президент США Джо Байден чувствует свою ответственность в непрекращающейся борьбе с COVID-19, эта тема является для него приоритетной с первых дней у власти.

Пресс-секретарь добавила, что благодаря действиям американской администрации были спасены сотни жизней. Она уточнила, что в настоящее время около 77-78 процентов граждан Соединенных Штатов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 43,5 миллиона случаев заражения с начала пандемии, умерло 698 992 человека. Страна остается на первом месте в мире по обоим показателям.

Ранее издание Axios, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos, заявило, что большинство американских граждан не верят, что президент США Джо Байден и его администрация предоставляют населению правдивую информацию о коронавирусе. Согласно результатам исследования, 53 процента респондентов отказались доверять заявлениям правительства об эпидемиологической ситуации в стране, в то время как 43 процента американцев заявили о высокой степени доверия к государственному лидеру и властям.

В мире,Ситуация в мире,Джозеф Байден,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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