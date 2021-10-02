Белый дом ужаснулся числу жертв коронавируса в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим и шокирующим число жертв коронавируса в США, от последствий перенесенной болезни в стране умерло около 700 тысяч человек, передает ТАСС.

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«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», — заявила она.

Псаки добавила, что президент США Джо Байден чувствует свою ответственность в непрекращающейся борьбе с COVID-19, эта тема является для него приоритетной с первых дней у власти.

Пресс-секретарь добавила, что благодаря действиям американской администрации были спасены сотни жизней. Она уточнила, что в настоящее время около 77-78 процентов граждан Соединенных Штатов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 43,5 миллиона случаев заражения с начала пандемии, умерло 698 992 человека. Страна остается на первом месте в мире по обоим показателям.