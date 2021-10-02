Саакашвили объявил голодовку

«Саакашвили заявил, что объявляет голодовку и, как гражданин Украины, просит о встрече с украинским консулом. Он объявил голодовку, потому что не согласен с вынесенным ему обвинительным приговором и считает себя политическим заключенным», — сказала Нино Ломджария телеканалу «Рустави 2».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он объявил о прибытии в страну. Политик вернулся на родину спустя восемь лет после объезда — в преддверии муниципальных выборов. Против него ранее возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политик заочно признали виновным. Он был объявлен во внутригосударственный розыск. После задержания против него завели еще одно уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. Ему грозит до девяти лет лишения свободы, пишет «Газета Кемерова».