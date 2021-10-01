Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, пишут «Известия» со ссылкой на грузинского омбудсмен Нино Лобжария.
Кроме того, Саакашвили потребовал встречи с консулом Украины.
По словам Лобжария, политик подтвердил, что его задержали в его личной квартире в Тбилиси. Во время задержания в отношении него не было применено насилие.
Саакашвили был задержан в Грузии, куда он приехал впервые за восемь лет. Грузинские власти расследуют против экс-президента несколько уголовных дел.