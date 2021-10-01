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Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Елена Прошина
25 минут назад

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, пишут «Известия» со ссылкой на грузинского омбудсмен Нино Лобжария.

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Саакашвили потребовал встречи с консулом Украины.

По словам Лобжария, политик подтвердил, что его задержали в его личной квартире в Тбилиси. Во время задержания в отношении него не было применено насилие.

Саакашвили был задержан в Грузии, куда он приехал впервые за восемь лет. Грузинские власти расследуют против экс-президента несколько уголовных дел.

В мире,Михаил Саакашвили,газета "Известия",
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