Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, пишут «Известия» со ссылкой на грузинского омбудсмен Нино Лобжария.

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Кроме того, Саакашвили потребовал встречи с консулом Украины.

По словам Лобжария, политик подтвердил, что его задержали в его личной квартире в Тбилиси. Во время задержания в отношении него не было применено насилие.