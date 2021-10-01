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Появилось видео с задержанным Саакашвили

Вероника Полынина
11 минут назад

Грузинские телеканалы показали кадры задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

На записи, опубликованной в телеграм-канале РИА «Новости», видно, как двое сотрудников полиции ведут Саакашвили в наручниках в отделение. Политик улыбается.

О задержании Саакашвили ранее сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он рассказал, что у грузинских правоохранителей была предварительная информация о его передвижениях от Украины и до Грузии. При этом премьер-министр не уточнил, где именно поймали политика.

Саакашвили задержали в Грузии

По словам Гарибашвили, Саакашвили переведен в пенитенциарное учреждение.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия. Он заявил, что находится в Батуми, и призвал граждан страны голосовать на выборах в органы местного самоуправления за партию «Единое национальное движение» или любую другую, кроме партии власти.

Экс-президент также попросил сторонников 3 октября двинуться колоннами на столицу и собраться на площади Свободы в центре города, чтобы защитить результаты голосования. Михаил Саакашвили пообещал лично присоединиться к этой акции.

В Грузии экс-президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по одному из них уже осужден заочно – за коррупцию и злоупотребление служебным положением политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

В мире,Видео,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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