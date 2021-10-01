Лукашенко: убитый сотрудник КГБ участвовал в нейтрализации группы ЧВК Вагнера

Погибший в ходе спецоперации сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк в 2020 году участвовал в «нейтрализации группы ЧВК Вагнера» в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством администрации президента, передает «Sputnik Беларусь».

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В ходе совещания Лукашенко прокомментировал мнения о недостаточном профессионализме группы «А» белорусского КГБ, которое высказывали в том числе представители российских спецслужб.

Он подчеркнул, что именно эта группа в 2020 году «нейтрализовала» бойцов ЧВК Вагнера в Минске. Лукашенко попросил критиков взглянуть, как действовал белорусский спецназ в отношении трех десятков военных специалистов, которые «не успели даже глазом моргнуть».

«Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку», - предложил президент Белоруссии.

Комментируя претензии из-за отсутствия на бойцах группы «А» бронежилетов, Лукашенко заявил, что сотрудники комитета госбезопасности не надели бронежилеты по собственной инициативе, потому что не хотели «светиться» и волновать людей, которые «плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке».