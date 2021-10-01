Саакашвили задержали в Грузии

Бывший президент Грузии и глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили задержан на территории Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает РИА «Новости».

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По словам Гарибашвили, Саакашвили переведен в пенитенциарное учреждение.

Ранее Михаил Саакашвил сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию после восьми лет отсутствия.

Он заявил, что находится в Батуми, и призвал граждан страны голосовать на выборах в органы местного самоуправления за партию «Единое национальное движение» или любую другую, кроме партии власти.

Экс-президент также попросил сторонников 3 октября двинуться колоннами на столицу и собраться на площади Свободы в центре города, чтобы защитить результаты голосования. Михаил Саакашвили пообещал лично присоединиться к этой акции.