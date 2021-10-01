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Российский Владимир ответил на притязания украинского Владимира

Елена Прошина
15 минут назад

В мэрии Владимира категорично ответили на новость о том, что украинский город Владимир-Волынский решили переименовать во Владимир. Как сообщает РИА Новости, в пресс-центре администрации заявили, что город с названием Владимир «может быть только один».

Российский Владимир ответил на притязания украинского Владимира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», — заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ мэрии Александр Карипилович.

Напомним, что 1 октября депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович заявил, что депутаты госсовета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия — Владимир. Теперь решение должны утвердить в раде.

Отметим, что Владимир-Волынский ранее носил название Владимир, однако в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда власти решили его переименовать, чтобы отличать от русского города Владимира-на-Клязьме.

В мире,Общество,Владимир Вятрович,Верховная Рада,
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