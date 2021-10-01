Белорусский генерал повторил слова Путина про сортир

«Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненный или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?» - задался вопросом генерал.