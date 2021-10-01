Белорусский генерал повторил слова Путина про сортир

Бывший начальник Генерального штаба белорусской армии, депутат палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев потребовал «мочить в сортире» противников власти. Его слова приводит СТВ.
Ранее в Минске были убиты сотрудник КГБ и стрелявший в него работник крупнейшей ИТ-компании ЕРАМ Андрей Зельцер, которого подозревают в причастности к террористической деятельности. В Интернет выложили видео штурма квартиры и перестрелки, которую снимала супруга Зельцера.
Белоконев назвал убийство беспрецедентным случаем «цинизма и жестокости», так как «эти люди готовились, и человек настроен был стрелять».
«Он прекрасно понимает, что он делает, для чего он это делает, все это кидалось в стрим. Вот эта супруга его, или как ее там назвать, которая хладнокровно все это снимала Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненный или убитый в то время. И она спокойно все это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди?» - задался вопросом генерал.
Он выразил уверенность, что с такими людьми надо действовать куда жестче, так как они поставили себя «вне рамок закона».
«По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, уговаривать. А надо, как [президент России Владимир] Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому. Может быть, грубо, но искренне», - заявил Олег Белоконев.