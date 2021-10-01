В Белоруссии призвали «мочить в сортире» противников власти

Бывший начальник Генерального штаба белорусской армии, депутат Палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев призвал «мочить в сортире» противников действующей власти. Генерал озвучил свою мысль на панихиде по офицеру местного КГБ Дмитрию Федосюку, застреленному жителем Минска Андреем Зельцером, чью квартиру штурмовал спецназ. Об этом сообщил «СТВ».

Фото: belokonev.house.gov.by belokonev.house.gov.by

Белоконев назвал убийство беспрецедентным случаем цинизма и жестокости. Он отметил, что Зельцер отлично понимал, что делает.

Вот эта супруга его, или как её там назвать, которая хладнокровно всё это снимала... Лежачий, убитый муж уже. Офицер раненый или убитый в то время. И она спокойно всё это снимает. Где, в каких семьях воспитывались эти люди? — возмутился Белоконев.

По его словам, с такими людьми надо действовать жёстче, а не как сейчас происходит в стране — «по закону». Генерал предложил, как в своё время говорил президент России Владимир Путин, «мочить в сортире всех, за одного 20, 100, чтобы не было повадно никому».

Белорусский спецназ штурмовал квартиру Зельцера 28 сентября. Зельцер, застреливший Федосюка, был убит ответным огнём. Он подозревался в причастности к террористической деятельности. Его вдова задержана.