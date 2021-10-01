Саакашвили нашли

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в украинском городе Трускавец и в течение последних четырех дней не покидал территории страны. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

Напомним, что ранее политик заявил о прибытии в Батуми вопреки угрозам властей Грузии задержать его при пересечении границы страны.

«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырёх дней он находится в украинском городе Трускавец», – заявили в телекомпании.

В МВД Грузии также опровергли информацию о возвращении бывшего лидера страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, Саакашвили не пересекал государственную границу.

В свою очередь, в партии Саакашвили заявляют, что сейчас бывший президент находится в Грузии. Представители организации пообещали, что политик предстанет публике 2 октября в 21:05 по московскому времени.