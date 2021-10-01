Лукашенко раскрыл подробности убийства сотрудника КГБ в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг гибели офицера Комитета государственной безопасности (КГБ) страны, заявил, что находившиеся в квартире в Минске люди вели трансляцию в режиме реального времени на Польшу и США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени - это тоже уже известно - они транслировали туда - в Польшу, Америку - эти кадры", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации, его слова приводит агентство БелТА.

"Дима (сотрудник спецподразделения "Альфа" КГБ Дмитрий Федосюк - прим. ТАСС) опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. < > Мерзавец стреляет в Дмитрия, прямо в сердце попал", - сказал президент. Он указал, что Федосюк при этом успел дважды выстрелить, но третий выстрел "уже не смог произвести".