В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 77.82
Войти в почту

Лукашенко: убивший сотрудника КГБ в Минске и его жена вели трансляцию на Польшу и США

ТАСС
7 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг гибели офицера Комитета государственной безопасности (КГБ) страны, заявил, что находившиеся в квартире в Минске люди вели трансляцию в режиме реального времени на Польшу и США.

Лукашенко раскрыл подробности убийства сотрудника КГБ в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени - это тоже уже известно - они транслировали туда - в Польшу, Америку - эти кадры", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации, его слова приводит агентство БелТА.

"Дима (сотрудник спецподразделения "Альфа" КГБ Дмитрий Федосюк - прим. ТАСС) опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. < > Мерзавец стреляет в Дмитрия, прямо в сердце попал", - сказал президент. Он указал, что Федосюк при этом успел дважды выстрелить, но третий выстрел "уже не смог произвести".

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником был открыт из ружья огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

В мире,Александр Лукашенко,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители