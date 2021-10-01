Зеленский назвал себя демоном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время обучения в школе был неуравновешенным и неадекватным ребенком. Как сообщает РИА Новости, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, глава страны сравнил себя с «демоном».

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Зеленский вспомнил о традиции Дня самоуправления, когда старшеклассники заменяют учителей и проводят часть уроков вместо них. Он отметил, что именно тогда понял, как непросто быть преподавателем в школе.

«Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, – я про таких, как я, мы все были такими, – демонов, в хорошем смысле этого слова», – заявил президент Украины.

Также Зеленский вспомнил, что в детстве обижался на своего отца-профессора из-за того, что ему приходилось «делить» его время с чужими детьми.

«Почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», – поделился воспоминаниями глава страны.

Зеленский отметил, что всегда поздравляет отца с профессиональным праздником. «Правда, не с Днем работника образования, а с Днем учителя. Ну, привыкли так. Согласитесь, всю жизнь этот праздник многие из нас называют именно так», – добавил он.