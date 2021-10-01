Саркози будет отбывать срок на дорогой вилле в Париже

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать свой срок в особняке на вилле Монморанси, который считается одним из самых дорогих домов Парижа. Как сообщает газета «Взгляд», вокруг жилья бывшего лидера круглосуточно дежурит полиция, а также люди в «штатском и бронежилетах», которые не подпускают журналистов.

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Место расположено в 16 округе Парижа, который известен своими богатыми жителями. Площадь недвижимости составляет там от 150 до тысячи квадратных метров, а стоимость начинается от 3 млн евро. У Николя Саркози в данном округе свой отдельный особняк.

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Охранник на входе в виллу отметил, что сейчас там круглосуточно дежурит полиция, которая не пускает журналистов. Сам проход к особняку экс-президента виден в конце узкого переулка, по которому может проехать только одна машина. Дом Саркози скрыт за массивными железными воротами.

Жители района по разному относятся к приговору для экс-президента. Пожилая француженка по имени Моник заявила, что решение – абсолютно скандальное.

«Он был хорошим президентом. И я бы хотела, чтобы он вернулся. Так же, как и я, думают многие люди, которые живут в этом районе», – заявила она.

Другая женщина назвала приговор суровым, подчеркнув, что кем бы ни был человек, уважать закон все равно необходимо.

Несмотря на ограниченный доступ к жилищу экс-президента, его можно встретить на улице в этом районе. Официант бистро Poussin, рассоложенного неподалеку, рассказал, что несколько раз видел Саркози – одного, без охраны.

Напомним, что 30 сентября суд Парижа признал Николя Саркози виновным в нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года и приговорил к одному году заключения. Отбывать наказание экс-президент будет у себя дома под электронным наблюдением. При этом решение пока не вступило в силу, а адвокат Саркози заявил, что подал апелляцию на приговор.