В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Колесникова отказалась просить Лукашенко о помиловании

News.ru
58 минут назад

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова, которую суд приговорил к 11 годам лишения свободы, не станет просить президента республики Александра Лукашенко о помиловании. Она назвала приговор «ахинеей». Слова оппозиционера приводит РБК.

Колесникова отказалась просить Лукашенко о помиловании
Фото:  kalesnikava/instagram.com kalesnikava/instagram.com

Колесникова считает себя невиновной. Она заявила, что выдвинутое ей обвинение является «полной ахинеей, составленной по неведомым доселе грамматическим и логическим правилам».

41 том материалов — сбор макулатуры, который ни о чём, помимо нашей невиновности, не свидетельствует, несмотря на жалкие попытки внедрить фейковые улики, — сказала белорусский оппозиционер.

Ранее Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихали в течение долгого времени. Их участники считают, что победа досталась Александру Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В мире,Мария Колесникова,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,ФСИН,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители