Колесникова отказалась просить Лукашенко о помиловании

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова, которую суд приговорил к 11 годам лишения свободы, не станет просить президента республики Александра Лукашенко о помиловании. Она назвала приговор «ахинеей». Слова оппозиционера приводит РБК.

Фото: kalesnikava/instagram.com kalesnikava/instagram.com

Колесникова считает себя невиновной. Она заявила, что выдвинутое ей обвинение является «полной ахинеей, составленной по неведомым доселе грамматическим и логическим правилам».

41 том материалов — сбор макулатуры, который ни о чём, помимо нашей невиновности, не свидетельствует, несмотря на жалкие попытки внедрить фейковые улики, — сказала белорусский оппозиционер.

Ранее Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.