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В Грузии заявили о «русском деле» Саакашвили

Lenta.ruиещё 3
8 минут назад

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать «русское дело». Его слова приводит ТАСС.

В Грузии заявили о «русском деле» Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет пока был у власти.

«Он передал России 20 процентов территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело», — сказал Кобахидзе.

В субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, жителям предстоит выбрать мэров и депутатов.

Ранее Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране.

Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Его задержали.

В мире,Выборы на Украине,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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