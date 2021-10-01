Саркози будет отбывать срок в одном из самых дорогих мест Парижа

Вилла, где, возможно, предстоит отбывать год домашнего заключения бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании, находится под наблюдением полиции, приблизиться к ней невозможно, сообщили СМИ.

Фото: Reuters Reuters

По данным французских СМИ, после того как Саркози покинул Елисейский дворец в 2012 году, он обосновался с супругой Карлой Бруни на вилле в буржуазном 16 округе Парижа, известном своими богатыми обитателями, передает РИА Новости.

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Это место называется вилла Монморанси. По информации Vanity Fair, это огороженный от внешнего мира зеленый островок площадью шесть гектаров. Там живут чуть более ста владельцев домов и квартир. Как писало в прошлом году издание Gala, там находится жилье площадью от 150 до тысячи квадратных метров, цена – от 3 млн евро. У Саркози – отдельный особняк.

«Там круглосуточно дежурит полиция. Вас не пустят. Я лишь знаю, что дом находится на улице Пьера Герена», – говорит охранник на вилле Монморанси.

Узкий переулок, где может проехать только одна машина, с мощеной камнем мостовой ведет от улицы вверх. С одной стороны – каменный забор высотой с двухэтажный дом. Сверху он покрыт густой зеленью, свисающей через край. С другой стоят стена к стене жилые дома. В конце переулка метров через сто виднеются глухие железные ворота с парой автомобилей перед ними. Это въезд к вилле Саркози. Посмотреть на него ближе можно только в панорамах на картах в интернете.

«Вы журналист? Предъявите, пожалуйста, пресс-карту», – заявил мужчина в штатском и бронежилете, преградив путь. Он внимательно изучил фамилию, имя и название СМИ и вернул карту. В руке у него рация. Он набрал что-то в телефоне и потом несколько раз помахал им другому человеку в штатском, который дежурит у ворот.

Спустя несколько минут, видя, что журналист делает фото и видео, он во второй раз просит предъявить служебный документ.

«Мы обязаны проверять документы всех, кто сюда приходит в целях безопасности», – поясняет мужчина, который в конечном итоге показал полицейское удостоверение. «Такая же процедура для ваших коллег», – добавляет он, указывая на троих французских журналистов, которые тоже прибыли к дому Саркози.

Жители районапо-разному относятся к оглашенному приговору экс-президенту Франции.

«Считаю это решение абсолютно скандальным, потому что я думаю, что он был хорошим президентом. И я бы хотела, чтобы он вернулся. Так же, как и я, думают многие люди, которые живут в этом районе», – говорит пожилая француженка по имени Моник.

Еще одна жительница 16-го округа, назвала приговор суровым. «Но кто бы ты ни был – бывший президент или министр, надо уважать закон», – добавила она.

Несмотря на ограниченный доступ к жилищу экс-президента, его вполне можно встретить на улице в этом районе. Официант бистро Poussin, рассоложенного неподалеку, рассказал, что несколько раз видел его. По его словам, Саркози был один, без охраны. «Поговорить с ним я не пытался. Не могу сказать, что я его поддерживаю», – сказал мужчина.

Придется ли Саркози отбывать год своем особняке, будет ясно только после того, как суд рассмотрит апелляцию.