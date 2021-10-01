Неизвестный пытался поджечь себя в офисе Зеленского

Неизвестный мужчина пытался совершить акт самосожжения в офисе президента Украины Владимира Зеленского, однако он не удался. Об этом пишет Telegram-канал «Муніципальна Варта Києва» (Муниципальная охрана Киева).
В муниципальной охране Киева рассказали, что мужчина зашел в офис украинского лидера, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь.
Ему помешали полицейские, которые потушили огонь. С мужчиной общаются следователи. Зачем он пытался это сделать, пока неизвестно.
Ранее на Украине военнослужащий-контрактник избил и попытался сжечь своего сослуживца из-за денег. По данным Государственного бюро расследований Украины, инцидент произошел в одной из воинских частей в Краматорске. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.