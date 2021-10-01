Неизвестный пытался поджечь себя в офисе Зеленского

Неизвестный мужчина пытался совершить акт самосожжения в офисе президента Украины Владимира Зеленского, однако он не удался. Об этом пишет Telegram-канал «Муніципальна Варта Києва» (Муниципальная охрана Киева).

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В муниципальной охране Киева рассказали, что мужчина зашел в офис украинского лидера, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь.

Ему помешали полицейские, которые потушили огонь. С мужчиной общаются следователи. Зачем он пытался это сделать, пока неизвестно.