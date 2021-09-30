Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Миу Моттли.
Первым президентом республики станет генерал-губернатор Сандра Мейсон.
Ее кандидатуру единогласно одобрили в рамках заседания парламента, на котором было принято окончательное решение об изменении конституционного строя государства.
Барбадос — островное государство в Вест-Индии в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря, расположенное в 434,5 км на северо-восток от Венесуэлы.
Барбадос – бывшая колония Великобритании, в 1966 году провозгласившая независимость. Тем не менее, Барбадос формально является частью британского Содружества, а официальной главой государства является королева Великобритании Елизавета II. Ее власть на острове представляет генерал-губернатор.
16 сентября 2020 года премьер-министр Миа Моттли объявила о намерении превратить Барбадос в республику, отказавшись от власти Великобритании. Смена статуса государства в Барбадосе завершится к 55-летней годовщине независимости от Британии, 30 ноября 2021 года.