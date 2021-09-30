Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Миу Моттли.

Первым президентом республики станет генерал-губернатор Сандра Мейсон.

Ее кандидатуру единогласно одобрили в рамках заседания парламента, на котором было принято окончательное решение об изменении конституционного строя государства.

Барбадос — островное государство в Вест-Индии в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря, расположенное в 434,5 км на северо-восток от Венесуэлы.

Барбадос – бывшая колония Великобритании, в 1966 году провозгласившая независимость. Тем не менее, Барбадос формально является частью британского Содружества, а официальной главой государства является королева Великобритании Елизавета II. Ее власть на острове представляет генерал-губернатор.