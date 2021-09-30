Совсем как Аль Пачино: Ким Чен Ын сменил прическу

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил прическу и стал похож на американского актера Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне из фильма «Крестный отец». Изменения во внешности главы Северной Кореи отметил Telegram-канал «Пул N3».
Ранее Ким Чен Ын носил уже ставшую знаменитой «площадку» из волос, однако на последнем съезде волосы политика были зачесаны назад.
Напомним, что 9 сентября политик появился на военном параде в Пхеньяне, который провели по случаю 73-й годовщины основания КНДР. Как сообщало южнокорейское агентство «Рёнхап», Ким Чен Ын не выступил с официальной речью в ходе мероприятия, однако его появление все равно привлекло внимание – лидер КНДР сильно похудел, а также надел светлый костюм европейского покроя.
Также в августе стало известно, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера Ким Чен Ына после его похудения. Это якобы провоцировало слухи о его болезни.