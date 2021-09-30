Совсем как Аль Пачино: Ким Чен Ын сменил прическу

Ранее Ким Чен Ын носил уже ставшую знаменитой «площадку» из волос, однако на последнем съезде волосы политика были зачесаны назад.

Напомним, что 9 сентября политик появился на военном параде в Пхеньяне, который провели по случаю 73-й годовщины основания КНДР. Как сообщало южнокорейское агентство «Рёнхап», Ким Чен Ын не выступил с официальной речью в ходе мероприятия, однако его появление все равно привлекло внимание – лидер КНДР сильно похудел, а также надел светлый костюм европейского покроя.