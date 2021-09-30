В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Совсем как Аль Пачино: Ким Чен Ын сменил прическу

Елена Прошина
16 минут назад

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил прическу и стал похож на американского актера Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне из фильма «Крестный отец». Изменения во внешности главы Северной Кореи отметил Telegram-канал «Пул N3».

Ранее Ким Чен Ын носил уже ставшую знаменитой «площадку» из волос, однако на последнем съезде волосы политика были зачесаны назад.

Напомним, что 9 сентября политик появился на военном параде в Пхеньяне, который провели по случаю 73-й годовщины основания КНДР. Как сообщало южнокорейское агентство «Рёнхап», Ким Чен Ын не выступил с официальной речью в ходе мероприятия, однако его появление все равно привлекло внимание – лидер КНДР сильно похудел, а также надел светлый костюм европейского покроя.

СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру

Также в августе стало известно, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера Ким Чен Ына после его похудения. Это якобы провоцировало слухи о его болезни.

В мире,Видео,Майкл Корлеоне,Аль Пачино,Чен Ким,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители