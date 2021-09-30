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Берлускони отказался от интервью, которое опубликовала в четверг газета La Stampa

Москва24
32 минуты назад

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони не давал интервью туринской газете La Stampa, которое было напечатано в четверг, 30 сентября. Об этом сообщило руководство партии "Вперед, Италия" в твиттер-аккаунте.

Берлускони открестился от интервью в La Stampa
Фото: AP Photo/Darko VojinovicAP Photo/Darko Vojinovic

"Председатель (партии) Сильвио Берлускони никогда не давал никакого интервью La Stampa и опровергает приписанные ему слова", – говорится в сообщении.

Однако главредактор издания Массимо Джаннини подтвердил, что итальянский политик дал ему это интервью в среду, 29 сентября, в день своего 85-летия. По словам Джаннини, он может предоставить данную запись.

"У меня была беседа с лидером "Вперед, Италия" в день его рождения. Мне не трудно предоставить ее запись", сказал в интервью Rai Radio 1 журналист.

Отмечается, что особое внимание в опубликованном интервью было уделено проблеме лидеров в политической сфере. По версии издания, Берлускони отметил недостаток подобного лидерства не только в Италии, но и в других странах. В продолжении этой темы бывший премьер-министр назвал Владимира Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

В мире,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,La Stampa,
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