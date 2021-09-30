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«Русский спецназ» обнаружили в одном из магазинов Харькова

Елена Прошина
16 минут назад

В одном из магазинов Харькова украинцы обнаружили набор солдатиков с названием «Русский спецназ». Снимок находки опубликовали в Telegram-канале «Черный список».

«Русский спецназ» обнаружили в одном из магазинов Харькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть мнение, что чувство патриотизма прививается или появляется у человека с ранних лет, однако что могут для себя "взять" харьковские дети, если увидят на полках вот такие игрушки?», – цитирует «Украина.ру» сообщение в канале.

Как отметили пользователи, сами солдатики, вероятно, произведены в Китае, при этом название игрушек написано на русском, на упаковке изображен военнослужащий сил НАТО, а на пластмассовых автомобилях и танках красуются флаги США и Великобритании.

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Цена «Русского спецназа» составляла 126,4 гривны (344 рубля), однако на упаковке уже установлена 30%-скидка – упаковка игрушечных солдатиков обойдется покупателю в 88,5 гривен (почти 241 рубль).

В мире,НАТО,
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